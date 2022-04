5/5 - (1 vote)

Manaus – O colombiano Jonathan Oroti dos Santos, foi capturado pela polícia após uma tentativa de fuga da delegacia do município de Japurá. O criminoso foi resgatado por membros das Forças Revolucionárias da Colômbia (Farc).

Jonathan foi preso por tráfico de drogas pelas forças de segurança na Operação Agata II. Mas durante após ser preso, o colombiano foi resgatado de dentro da delegacia por membros das Farc. De acordo com os outros presos, três homens entraram no local armados com fuzis e levaram o homem.

Após a fuga, a polícia conseguiu capturar os foragidos. No momento da prisão, dois outros criminosos faziam a ‘segurança’ de Jonathan e também foram presos.

