Brasil – Prêmio mais aguardado da loteria, a Mega da Virada começa a receber apostas a partir desta terça-feira (16). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio estimado em R$ 350 milhões será sorteado no último dia do ano, em 31 de dezembro.

As apostas podem ser realizadas em qualquer lotérica brasileira, pelo aplicativo Loterias Caixa (android e iOS) ou pela internet, no site Loterias Online. O valor mínimo da aposta, com seis números, custa R$ 4,50.

Diferente de outras premiações da Mega Sena, a Mega da Virada não acumula se ninguém acertar os seis números. O prêmio, então, seria dividido entre os acertadores de cinco dígitos.

O próximo prêmio da Mega-Sena, relativo ao concurso 2.428, será sorteado nesta quarta-feira (17) e deve pagar R$ 8 milhões.

*Com informações do Isto É*.



