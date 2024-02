O jornal francês Le Parisien informou neste sábado, 3, que o jogador francês Kylian Mbappé decidiu não renovar seu contrato com o Paris Saint-Germain e o atacante de 25 anos está determinado a se transferir para o Real Madrid a partir do meio do ano. Essa notícia já está movimentando os bastidores do futebol mundial, uma vez que Mbappé é considerado uma das maiores promessas do esporte. De acordo com o veículo de comunicação, a equipe francesa já está ciente da decisão do jogador e está se preparando para suprir a lacuna deixada por ele. Segundo o Le Parisien, o atacante estaria disposto a abrir mão de uma quantia significativa de dinheiro para concretizar a mudança para o time espanhol. Estima-se que ele esteja disposto a abrir mão de 80 milhões de euros (aproximadamente R$ 439 milhões).

Apesar das especulações, ainda não há informações oficiais sobre um pré-contrato assinado por Mbappé com o Real Madrid. A Fifa permite que os jogadores assinem um pré-contrato seis meses antes do término de seu vínculo atual, mas até o momento não há confirmação sobre essa possibilidade. Ao lado de nomes como Messi e Neymar, Mbappé não conseguiu conquistar a Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain.

