O Barcelona conquistou uma vitória por 3 a 1 sobre o Alavés neste sábado, 3, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. O destaque do jogo foi o atacante brasileiro Vitor Roque, que marcou mais um gol, mas acabou sendo expulso após receber dois cartões amarelos. Com esse resultado, o Barcelona se mantém na terceira posição da tabela, com 50 pontos, enquanto o Alavés ocupa a parte intermediária, com 26 pontos. Apesar de ter sido considerado o melhor jogador em campo na partida contra o Osasuna, Vitor Roque começou mais uma vez no banco de reservas. No entanto, ele precisou de apenas 4 minutos em campo para marcar seu segundo gol com a camisa do Barcelona. Após receber um passe de Hector Fort dentro da área, o atacante brasileiro finalizou no canto direito do goleiro Antonio Sivera.

No entanto, a alegria de Vitor Roque durou pouco, pois ele foi expulso nove minutos depois de marcar o gol. O atacante recebeu dois cartões amarelos por faltas e teve que deixar o campo do estádio Mendizorrotza mais cedo. Antes da entrada de Vitor Roque, o Barcelona já estava vencendo por 2 a 1. No primeiro tempo, o polonês Lewandowski abriu o placar ao receber um passe de Gundogan e finalizar por cima do goleiro. No início do segundo tempo, o Barcelona ampliou o placar em um contra-ataque, com um cruzamento de Pedri e finalização de Gundogan. O Alavés descontou logo em seguida, com Omorodion completando de cabeça um cruzamento de Alex Sola.

*Reportagem produzida com auxílio de IA