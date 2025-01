Com estreia marcada para o dia 26 de janeiro, o São Raimundo se prepara para a reta final de sua preparação, que teve início ainda no mês de dezembro.

Para o técnico Marinho, a hora agora é para evoluir o bom trabalho feito até agora. “Durante essa semana de trabalho, vamos corrigir os erros, potencializar nosso melhor e conseguir uma condição satisfatória para a estreia dia 26”, detalhou o treinador.

De acordo com ele, o planejamento traçado na pré-temporada vem sendo cumprido. “A preparação segue conforme o planejado.

A gente tem procurado nesta quarta semana de trabalho introduzir alguns conceitos de jogo que já estavam previstos no nosso planejamento”, explicou ele.

Agora, o clube planeja aumentar o ritmo até a estreia. “Buscando entrar na próxima fase de competição, temos aí 10 dias para a estreia, então já entramos no processo de aceleração do planejamento”, disse ele.

Após um empate no último final de semana contra o Nacional, o treinador revelou o saldo do duelo.

“Com relação ao jogo-treino do último sábado, tivemos um saldo muito positivo, em virtude de o time ter se comportado dentro da nossa estratégia, para o que traçamos para esse amistoso, dentro das análises que temos feito de diversos sistemas e modelo de jogo, do que a gente tá preparando para a competição”, finalizou ele.

O Tufão da Colina estreia no dia 26 de janeiro, diante do RPE Parintins, no Estádio Ismael Benigno, a casa histórica do São Raimundo.

O post Marinho reforça virtudes do São Raimundo na reta final pré-temporada apareceu primeiro em Portal Você Online.