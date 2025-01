A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), tem atuado para evitar irregularidades no trânsito, tendo como um dos focos o combate a infrações envolvendo veículos pesados. Essa fiscalização é uma das estratégias encontradas por órgãos de mobilidade urbana para prevenir acidentes de trânsito nas vias da cidade.

No ano passado, as autuações envolvendo veículos pesados transitando em locais e horários não permitidos aumentaram 174% em comparação com 2023, quando foram registradas 202 autuações. No ano seguinte, 2024, o IMMU contabilizou 554 autuações.

Apenas no ano passado, a aplicação de multa em veículos pesados trafegando de forma irregular somaram 404 registros; por transitar em horário não permitido foram 46 autuações; e, por fim, as multas por transitar em local não permitido pela regulamentação do caminhão somam 101 autuações.

“Nossa missão é garantir a segurança e a fluidez do trânsito em Manaus, e isso inclui a fiscalização rigorosa do cumprimento das regras estabelecidas. Fiscalizar o tráfego de caminhões é uma medida essencial para reduzir congestionamentos e aumentar a segurança nas vias mais movimentadas da cidade, especialmente em horários de pico”, comentou o vice-presidente de Trânsito do IMMU, Lêda Junior.

A prefeitura vem reforçando essa fiscalização para proporcionar mais segurança no trânsito e mobilidade urbana, e pede a colaboração dos motoristas de caminhões para que respeitem as normas estabelecidas, contribuindo assim para uma cidade mais segura e eficiente para todos.

Zona Máxima de Restrição

A Zona Máxima proíbe a circulação de veículos pesados nas avenidas Mário Ypiranga Monteiro, Djalma Batista, Constantino Nery, Paraíba, Umberto Calderaro e mais dez vias na área central da cidade.

Os veículos com Peso Bruto Total (PBT) acima de oito toneladas são restritos de circular das 6h às 9h e das 17h às 20h. Para veículos com PBT acima de 16 toneladas, a restrição é aplicada no intervalo das 9h às 17h. Essa restrição funciona de segunda a sexta-feira.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transitar em veículos com dimensões ou cargas superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização é infração grave, equivalente a cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação, com multa no valor de R$ 195,23 e retenção do veículo.

Autorização

A circulação de caminhões nessas áreas, fora do horário estabelecido, só será autorizada após a emissão da Autorização Especial de Tráfego (AET). As empresas transportadoras ou proprietários de veículos pesados devem solicitar o documento no setor de Atendimento do IMMU, na avenida Urucará, nº 1.180, bairro Cachoeirinha, zona Sul, das 8h às 14h.

Os argumentos apresentados serão analisados pela Diretoria de Engenharia, que poderá acatar ou não o pedido. O documento tem prazo de validade e deve ser renovado após expirar a autorização de circulação.