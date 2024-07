O pré-candidato a prefeito de Manaus, Marcelo Ramos (PT), participou, na noite de sexta-feira (5/7), do lançamento da pré-candidatura de Allan Amazonas (PDT) à Câmara Municipal de Manaus. O evento lotou o salão da sede do Atlético Rio Negro Clube, no Centro, e foi palco da apresentação de propostas para melhorar a realidade da capital amazonense.

“Precisamos de gente na prefeitura e na câmara que olhe para o doente que precisa de UBS, para o idoso que precisa do atendimento domiciliar e para criança que precisa de escola e merenda de qualidade. A prefeitura existe para cuidar do povo e discutir com as pessoas o que é mais urgente para elas. Nós acreditamos no futuro dessa cidade”, afirmou o pré-candidato a prefeito.

Marcelo Ramos destacou que o vereador é o político mais próximo do dia a dia das pessoas e pode ajudar a solucionar os problemas da rua, comunidade ou bairro. “Não dá para eleger vereador que passa no bairro oferecendo um favorzinho na porta da eleição e nunca mais vai ver a cara dele. Precisamos eleger quem firmou um compromisso conosco antes de ter mandato”, reiterou.

Estreante em eleição municipal, Allan Amazonas traz uma história de luta e propostas de melhoria para a cidade. “Muito trabalho, trabalho em equipe, com companheiros de batalha e de vida que fizeram a diferença no lançamento da minha pré-candidatura. Eu estou muito satisfeito com o resultado e estou grato por tudo. Chegou a hora de lutarmos por nós, pelos nossos filhos, família, amigos, vizinhos, bairro e pela cidade de Manaus”, disse.

Em seguida, Marcelo Ramos esteve no bairro Alfredo Nascimento, na zona Norte, para reunião com o pré-candidato a vereador professor Bibiano (PDT).