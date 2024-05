O Manchester United conquistou pela 13ª vez a Copa de Inglaterra, ao derrotar o rival Manchester City na final deste sábado (25) por 2 a 1, em Londres, um título que garante aos Diabos Vermelhos uma vaga na próxima edição da Liga Europa. O City, por sua vez, encerra a temporada com uma amarga derrota, apenas seis dias após vencer o Campeonato Inglês pela quarta vez consecutiva. Wembley foi o “teatro dos sonhos” do United graças aos gols no primeiro tempo do argentino Alejandro Garnacho (30′) e de Koobie Mainoo (39′), ambos de 19 anos. Na reta final, o City descontou com o belga Jeremy Doku (87′). Com o título, o United salva em parte uma temporada que seria catastrófica em caso de derrota: sem troféus e sem vaga nas copas europeias. A FA Cup também alivia a situação do técnico holandês Erik Ten Haag, muito questionado e que, segundo a imprensa, está perto de deixar o clube.

A vitória pode dar uma nova oportunidade a Ten Hag, mas há exemplos próximos de técnicos demitidos mesmo após um título, como foi o caso de Massimiliano Allegri, que na semana passada foi dispensado da Juventus dois dias depois da conquista da Copa da Itália. No histórico da Copa da Inglaterra, o Manchester United é o segundo maior vencedor com 13 títulos, a um de igualar o Arsenal, que lidera a lista. A conquista dos Diabos Vermelhos também provoca indiretamente uma decepção para Chelsea e Newcastle, sexto e sétimo colocados do Campeonato Inglês.

Os ‘Blues’ teriam se classificado para a Liga Europa com o título do Manchester City, mas terão que se conformar com a Liga Conferência, que teria a presença dos ‘Magpies’, agora fora dos torneios da Uefa na próxima temporada. A derrota do City parecia improvável antes do jogo, principalmente porque o time do técnico Pep Guardiola vinha invicto (sem levar em conta as disputas de pênaltis) desde dezembro.

Lista dos últimos dez campeões da Copa da Inglaterra:

2024: Manchester United

2023: Manchester City

2022: Liverpool

2021: Leicester

2020: Arsenal

2019: Manchester City

2018: Chelsea

2017: Arsenal

2016: Manchester United

2015: Arsenal

Maiores campeões da Copa da Inglaterra:

Arsenal (14 títulos) Manchester United (13 títulos) Chelsea, Liverpool, Tottenham (8 títulos) Manchester City, Aston Villa (7 títulos)

*Com informações da AFP