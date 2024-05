Diego Avelino de Lima, 31, conhecido como “Diego doido”, foi executado a tiros neste sábado (25/05), no quintal da casa da mãe, na Rua Santa Luzia, Comunidade Santa Maria, Bairro Colônia Terra Nova, zona Norte de Manaus.

Familiares e testemunhas relataram aos policiais da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que Diego estava vivendo em situação de rua devido o consumo de drogas há pelo menos dois anos. No momento do crime, ele estava andando pela rua quando foi perseguido por dois homens não identificados, em uma motocicleta.

A vítima foi alcançada quando chegou no quintal da casa da mãe. De acordo com os peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científico (DPTC), Diego foi atingido por pelo menos quatro disparos de arma de fogo.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso segue sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).