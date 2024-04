Enquanto isso, o Real Madrid teve nove dias de preparação para o jogo, mas também enfrenta problemas com Alaba, Courtois e Militão, todos lesionados. Esta não é a primeira vez que Manchester City e Real Madrid se enfrentam em mata-matas da Liga dos Campeões. Com um histórico equilibrado, a última lembrança é da vitória do time inglês por 4 a 0 em 2023. Guardiola acredita que repetir esse feito é improvável e espera um jogo diferente desta vez, com o técnico Carlo Ancelotti buscando alternativas.