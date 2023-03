Bairros das zonas sul, oeste e região o metropolitana de Manaus, sofreram uma queda no fornecimento de energia elétrica na tarde desta quarta-feira (22).

A falta de energia foi ocasionada pelo desligamento de disjuntores no Sistema Nacional que abastece a cidade.

Em nota, a Amazonas Energia informou que às 14h20, houve um desligamento de disjuntores de fronteira com o Sistema Interligado Nacional afetando as subestações de Aparecida, Cachoerinha, Flores, Iranduba, Manacapuru, Ponta Negra, Redenção, Seringal, Santo Antônio e V8, interrompendo cerca de 34% da carga do sistema.

No momento, concessionária aguarda liberação de tomada de carga do Operador Nacional do Sistema – ONS.

