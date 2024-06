Com a instalação de um sistema inteligente e de alta tecnologia, aliado à presença 24 horas de equipes do Instituto Municipal Mobilidade Urbana (IMMU), da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg) e da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), o Sistema de Monitoramento da Prefeitura de Manaus, por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), registrou crescimento de 35,85% das ocorrências, no período de janeiro de 2021 a junho de 2024.

Os números relacionados ao Trânsito, Transporte e Defesa Civil, em 2021, totalizaram 19.502 chamadas aos números dos órgãos, que atendem na sede do Centro de Cooperação. Nos dois primeiros anos de atuação do CCC, esse número chega a 39,6%, saindo de 19.502 nos doze meses de 2021 para 27.229 no mesmo período de 2022.

O superintendente do Centro de Cooperação da Cidade, Sandro Diz, destaca a tecnologia utilizada pela prefeitura de Manaus, bem como o suporte técnico oferecido pelas equipes para atender as demandas da cidade.

“Nós utilizamos tecnologia de ponta com um suporte que atende 24 horas as demandas da população e isso tem feito a diferença. Como tem sido nos casos de trânsito, onde as equipes de campo atuam com a maior brevidade possível para não interferir no ir e vir dos motoristas. Da mesma forma acontece com a defesa civil, por exemplo, pois através do monitoramento e geoprocessamento é possível identificar as áreas em risco e vulneráveis e trabalhar preventivamente evitando maiores problemas para a população”, reforçou Diz.

O sistema, que integra as informações do poder público municipal, é chamado de “software de inteligência”.

Atendimento à população

Em caso de emergência, denúncia ou informações, a população pode acionar os serviços das secretarias, gratuitamente pelos seguintes números telefônicos:

Defesa Civil – 199

Guarda Municipal – 153

Trânsito – 0800 092 1188

Transporte – 118

Direitos Humanos – 0800 092 6644

