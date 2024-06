Pelo terceiro ano consecutivo, a Bemol reafirma seu compromisso com a cidade de Parintins, por meio do patrocínio do 57º Festival Folclórico de Parintins. A festa, que acontece anualmente na Ilha Tupinambarana, é conhecida por sua grandiosidade e pela rivalidade entre os bois-bumbás: Garantido e Caprichoso.

O Festival é marcado por apresentações grandiosas, repletas de cores, danças e ritmos, onde os bumbás desfilam sua criatividade e talento, contando histórias que representam a região amazônica, através de coreografias e figurinos que encantam.

E em 2024, a Bemol preparou uma experiência única aos amantes dos bois-bumbás Garantido e Caprichoso com a criação de Kits colecionáveis compostos por dois copos mágicos e dois bonés nas cores vermelho e azul.

Os copos, com representação dos bois mais amados do Festival de Parintins, mudam a cor para vermelho ou azul com líquido gelado. O brincante ainda leva seu copo com segurança e para qualquer ambiente da festa já que vem acompanhado de um tirante personalizado.

Para o Gerente de Marketing da Bemol, Jossan Carvalho, a parceria entre o Bemol e o Festival Folclórico de Parintins traz benefícios não apenas para o evento, mas também para a comunidade local.

“A Bemol tem o orgulho de participar do Festival, incentivando o crescimento sustentável e o desenvolvimento econômico da região. Agradecemos os envolvidos na organização do 57º Festival Folclórico de Parintins e convidamos a todos para se juntarem a nós nessa festa de cores, músicas e tradições. Que seja mais um evento inesquecível e que traga ainda mais reconhecimento para a riqueza cultural do Amazonas”, afirmou.

Motivo de orgulho e pertencimento em Parintins e no Amazonas, o Festival Folclórico de Parintins é o evento em que moradores locais se envolvem ativamente desde a preparação até a apresentação dos bumbás no bumbódromo. Nesse sentido, a Bemol celebra o povo parintinense, investindo em projetos que visam preservar as tradições e identidade cultural local.

Sobre a Bemol

Nascida em Manaus e presente nos estados do Amazonas, Rondônia, Roraima e Acre, a Bemol possui atualmente 37 lojas, 45 farmácias, 3 mercados Bemol, 24 loterias, 5 centros de distribuição e stands no interior, atendendo grande parte da região Norte.

Com outros empreendimentos como a Bemol Digital, a Conta Bemol e Empréstimos Bemol, a empresa acompanha a constante evolução tecnológica e digital, buscando oferecer uma variedade de investimentos para atender aos mais diversos objetivos.