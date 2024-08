Uma nova onda de calor deve se estender, pelo menos, até o dia 22 de agosto em todo o Brasil. Segundo a agência Climatempo, as temperaturas tendem a variar de 30 graus centígrados a 44°. Em Manaus, a estimativa é que a temperatura varie entre 36°C e 41°C durante todos os dias em que durar a onda de calor.

Uma grande massa de ar seco, bloqueio atmosférico, vai provocar uma sequência de dias ensolarados, com grande amplitude térmica e baixos índices de umidade.

Atenção para as horas mais quentes do dia, com temperatura máxima superior a 30°C, e umidade do ar abaixo dos 30%.

Essa condição meteorológica facilita a propagação de queimadas e incêndios, e aumenta a concentração dos poluentes nos grandes centros urbanos, apontou o Climatempo.