Neste primeiro semestre de 2024, o Amazonas recebeu 16.311 visitantes vindos de outros países, um recorde, segundo a Embratur, motivado pelo Festival de Parintins, que neste ano cumpriu as previsões mais otimistas, com um público de mais de 120 mil pessoas e os empreendedores comemorando aumento de seus ganhos, até 114% maiores do que em 2023.

O turismo no país vem apresentando um desempenho positivo em 2024. No primeiro semestre, 3,6 milhões de turistas estrangeiros visitaram o Brasil, um aumento de 9,7% em relação a 2023 e 1,9% em relação a 2019. De acordo com o Banco Central, os gastos destes turistas no país até maio somaram US$ 3,2 bilhões, o melhor resultado dos últimos 10 anos e 18% acima do verificado nos mesmos meses de 2023.

“Muitos fatores contribuíram para o sucesso deste festival. Uma união de esforços com o governo federal que, neste ano, fez um patrocínio recorde de R$ 12 milhões aliada a uma maior promoção da festa em nível internacional e nacional, que perseguíamos desde o ano passado com diversas ações. Além da visibilidade gerada pela Cunhã-Poranga do Garantido, Isabelle Nogueira, no BBB”, comemora Vianna.

Em relação aos voos domésticos, ou seja, de viajantes que voaram para destinos nacionais, segundo a Anac, em junho, 7,4 milhões de passageiros movimentaram os aeroportos brasileiros, um aumento de 2,3% em relação a 2023. De janeiro a junho, foram 44,2 milhões de passageiros.

“As articulações do Ministério do Turismo foram fundamentais para a retomada do protagonismo do Brasil no setor. Com mais visibilidade para o país, o turismo reaquece e volta com muito mais força”, destacou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Graças à movimentação de Saullo Vianna junto a Sabino e ao presidente da Embratur, Marcelo Freixo, o Amazonas e Parintins ganharam mais visibilidade nas campanhas nacionais e internacionais das pastas, além de apoio financeiro maior.

Motor econômico do Amazonas – Segundo Saullo Vianna, o sucesso da edição 2024 do Festival de Parintins só confirma a força que a cultura e o turismo têm para não só para promover a riqueza cultural do Amazonas como para gerar oportunidades econômicas.

A título de exemplo, dados da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp) revelam que somente a Feira de Povos Criativos viu seu faturamento crescer 114%, arrecadando R$ 127.422 em comparação aos R$ 59.500 do ano anterior. A 19ª Mostra de Artesanato e Economia Solidária também registrou um aumento expressivo das vendas de 81% comparado a 2023. Em três dias de festival, o balanço aponta para a geração de 2,4 mil empregos diretos e 24 mil indiretos.

No país, ao longo de todo o ano de 2023, o turismo criou 214 mil vagas de emprego, com destaque para os ítens alojamento e alimentação (119,7 mil), artes e cultura (25,5 mil) e atividades de organização de eventos (22,8 mil). Em abril/2024, último dado disponível, o turismo criou 19,5 mil empregos diretos e indiretos no Brasil, segundo o Novo CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego.