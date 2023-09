A prefeitura de Manaus entregou, nesta quarta-feira (27), a segunda unidade de ônibus elétrico para a capital amazonense, além de mais três novos veículos convencionais. Ao todo, 253 ônibus novos foram entregues pela atual gestão municipal.

“Este é o segundo ônibus elétrico, temos mais 12 ônibus comprados em um convênio com o governo do Amazonas, que serão entregues até o final do ano. Um ônibus como esse deixa de emitir por ano, 55 toneladas de dióxido de carbono, isso é muito importante para o meio ambiente e nós trabalhamos em um lugar onde temos a preservação como a mola mestre da nossa biodiversidade”, garantiu o prefeito David Almeida, acrescentando que mais 95 ônibus convencionais com ar-condicionado serão entregues em breve.

Os outros três veículos entregues são ônibus convencionais, todos pertencentes à empresa Veja e com esta nova adição, totaliza-se 39 ônibus já entregues a Manaus.

“Esse ônibus vai atender a população do bairro Alvorada, a nossa meta é já colocá-lo no meio dos bairros, ele passou por todos os testes, e é um veículo que está completo e essa, é uma mudança no Brasil, porque com esse exemplo, outras cidades irão querer aderir a inovação”, pontuou o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins.

A frota operante, atualmente, conta com 1.141 coletivos, distribuídos em 219 linhas, que diariamente fazem os itinerários em todas as zonas da cidade. Por dia, são registradas mais de 500 mil passagens no sistema de transporte da capital.

Ônibus Elétrico

Batizado como “PreservAR”, o veículo é o segundo entregue para compor a frota de ônibus atuante na cidade. O veículo elétrico tem carroceria Caio Millennium de 12 metros de comprimento, suspensão totalmente pneumática do Mercedes-Benz O 500 U e ar-condicionado. Sua capacidade é de 27 passageiros sentados e 43 em pé, com espaço para uma cadeira de rodas. A autonomia pode chegar a 250 quilômetros