O Gavião Real treinou, nesta quinta-feira (29), no estádio da Colina, em Manaus, para o confronto contra o Independência-AC, de olho na consolidação no G4 do Brasileirão Série D 2025.

O técnico do Manaus, Renatinho Potiguar, destacou a expectativa do jogo decisivo pela permanência na área de classificação. “É de suma importância essa entrada no G4, mesmo com a vitória, a gente sabia que tinha uma dificuldade de não entrar. Mas, graças a Deus, as coisas fluíram. Agora é manter, temos um jogo dentro de casa, pra que a gente possa fazer o dever de casa e se manter ainda mais nesse G4”, afirmou o professor.

O atacante Adilson Bahia, que voltou a marcar no último jogo do Gavião Real, reforçou a importância do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo técnico esmeraldino.

“Como a gente se encontrava fora do G4 era de suma importância vencer. Um jogo muito difícil, onde a gente saiu atrás no placar, mas com todo o ajuste tático e técnico do professor, conseguimos, no segundo tempo, a virada do jogo e a importante vitória. Acreditamos muito que, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, nós vamos conquistar a segunda vitória seguida para entrarmos de vez nesse G4”, afirmou Adilson Bahia.

Manaus e Independência entram em campo às 15h30 deste sábado (31/05), no estádio da Colina, em duelo pela parte de cima da tabela. Os ingressos presenciais estão sendo vendidos na SJ Sports, onde torcedores com a camisa oficial do clube pagam meia entrada. A compra digital também está disponível no site www.ingressodevantagens.com.br

