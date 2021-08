5 / 5 ( 3 votos )

O governo do AM anunciou, nesta quinta-feira (12/08), que a produção de gás natural do Campo de Azulão, em Silves (a 204 quilômetros de Manaus), será ampliada e chegará a Manaus e Região Metropolitana, aumentando a oferta do combustível para uso veicular e industrial, inicialmente. O anúncio foi feito durante evento que marcou o início das obras de reforma e modernização da rodovia AM-010, que vai facilitar o escoamento da produção do gás natural e fomentar a atividade econômica no estado.

O governador destacou que a reforma e modernização da rodovia estadual da AM-010 vai ser fundamental para o escoamento da produção do gás natural do Campo de Azulão, que é operado pela Eneva.

Segundo o governador, a Eneva informou que começará a transportar, no próximo dia 30 de agosto, o gás natural de Silves para a usina termoelétrica de Jaguatirica, em Roraima. O transporte será feito em parte pela AM-010.