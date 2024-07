Delegação do Robô da Amazônia embarcou na tarde desta quinta-feira com escala em Brasília. Duelo da 12ª rodada da Série D do Brasileiro ocorre no domingo, na capital rondoniense.

A delegação do Manauara embarcou, nesta quinta-feira (4), rumo a Rondônia para enfrentar o Porto Velho, pela 12ª rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro Série D. A equipe amazonense já está classificada para a fase de mata-mata desde a rodada passada.

O Robô da Amazônia saiu de Manaus às 16h e realiza escala em Brasília com chegada às 19h55, onde irão jantar e aguardar a conexão. A previsão de desembarque na capital de Rondônia é às 00h30 desta sexta-feira (04).

Para esse duelo, o Manauara tem os retornos do zagueiro Paulinho e do meia Júnior Palmares, que estavam suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e agora estarão à disposição.

Na sexta-feira e sábado, o time tem treino programado para realizar antes do reencontro contra a Locomotiva. O duelo ocorre no domingo (7), às 17h (de Brasília), no estádio Aluizão. O time amazonense é o líder do grupo A1, com 27 pontos. Os rondonienses são os vice-líderes, com 21;

