5/5 - (3 votes)

Um total de 840 vagas em cursos gratuitos em diversas áreas está com inscrições abertas até o dia 20 deste mês. A qualificação profissional é ofertada por meio de uma parceria da Prefeitura de Manaus com o Instituto Visão Amazônica.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto ou presencial na sede do mesmo (rua Nossa Senhora da Conceição, nº 306, Cidade de Deus).

Os cursos são destinados a jovens acima de 18 anos com ensino médio completo ou cursando e que estejam em busca do primeiro emprego, trabalhadores ativos e inativos, autônomos e empreendedores residentes na cidade de Manaus.

A realização da inscrição não garante ao candidato a participação no curso escolhido, pois haverá um processo seletivo, conforme o edital.