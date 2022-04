Avalie o post

Mais de 700 mil pessoas que já poderiam ter tomado a dose de reforço contra a Covid-19, na capital, ainda não compareceram aos pontos de vacinação para fazer a atualização do esquema vacinal. A informação do Sistema Municipal de Vacinação é motivo de alerta, de acordo com o secretário municipal de saúde, Djalma Coelho.

“Os estudos demonstram que a imunidade conferida pelas vacinas contra o vírus (SARS-CoV-2) sofre redução após um período de três a quatro meses, por isso o Ministério da Saúde estabeleceu a dose de reforço, ampliando o esquema inicial de duas doses para garantir à população maiores níveis de proteção contra a Covid-19”, observa o secretário.

Podem receber a primeira dose de reforço todas as pessoas de 18 a 59 anos que completaram o esquema inicial de duas doses há, pelo menos, quatro meses; as pessoas de 60 anos ou mais que tomaram as duas doses há, no mínimo, três meses; e os imunossuprimidos maiores de 18 anos, que se vacinaram com a segunda dose há, pelo menos, 28 dias.

A dose de reforço também está disponível para os adolescentes de 12 a 17 anos com alto grau de imunossupressão, devendo ser aplicada com intervalo de dois meses após a segunda dose.

Para os que receberam o imunizante da Janssen, que prevê dose única para o esquema vacinal inicial, a dose de reforço deve ser aplicada dois meses após a primeira e, neste caso, não há recomendação, por enquanto, de terceira dose.

As doses de reforço para o público de 12 a 17 anos, sem doenças preexistentes, e para as crianças de 5 a 11 anos também ainda não estão recomendadas pelo Ministério da Saúde.

Balanço

Dados do vacinômetro da Prefeitura de Manaus atualizados na manhã desta terça-feira (12), mostram que, 1.810.238 de pessoas receberam a primeira dose e 1.539.268 completaram o esquema vacinal inicial contra a Covid-19 com as duas doses dos imunizantes CoronaVac, Astrazeneca ou Pfizer. Além disso, 28.453 receberam a dose única da Janssen.

Dos que completaram o esquema inicial, 655.763 já receberam a dose de reforço e 772 mil ainda não compareceram a um ponto de atendimento para dar sequência à vacinação.

Além do atraso na terceira dose, aproximadamente 260 mil pessoas não completaram o esquema vacinal inicial, ou seja, estão atrasadas com a segunda dose.

