A campanha Vacina Amazonas já recebeu 26.378 pessoas nos pontos de vacinação instalados em shopping centers de Manaus. Só neste fim de semana, de quinta-feira (11) a domingo (14), 17.386 doses foram aplicadas. Somente o posto do Sumaúma Park Shopping contabilizou 4.353 doses, neste período.

No primeiro fim de semana de ação nos shoppings, foram aplicadas 8.992 doses, entre primeira, segunda e doses de reforço da vacina. Ao todo, mais de 250 servidores da SES-AM estão atuando nos pontos de vacinação.

Postos

Horários: de quinta a sábado, das 11h às 21h; aos domingos, das 14h às 21h

1. Shopping Ponta Negra, avenida Coronel Teixeira, 5.705, bairro Ponta Negra, Piso L2 (próximo à loja Vivara)

2. Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, 2.100, bairro Chapada, Piso 1 (ao lado da Samel)

3. Shopping Grande Circular, avenida Autaz Mirim, 6.100, bairro São José Operário, Piso L0

4. Manauara Shopping, avenida Mário Ypiranga, 1.300, bairro Adrianópolis, Piso Castanheiras (G6) (em frente à Riachuelo Casa/Carter’s)

5. Sumaúma Park Shopping, avenida Noel Nutels, 1.762, bairro Cidade Nova, Piso Japiim (1º andar), próximo à Riachuelo

Novos Postos

6. Shopping Manaus Via Norte, rua José Henrique Bento Rodrigues, 3.760, bairro Monte das Oliveiras

Início do funcionamento: quinta a domingo

>Horário: das 11h às 20h

7. Millennium Shopping, avenida Djalma Batista, 1.661, bairro Chapada

Início do funcionamento: terça-feira (16/11), com atendimento de segunda a sexta-feira

Horário: das 10h às 18h

Quem deve se vacinar

1ª Dose

> Quem tem mais de 12 anos e ainda não iniciou o esquema vacinal

> É obrigatório que o menor de idade esteja acompanhado de um responsável maior de 18 anos

2ª Dose

<m> Quem tomou a primeira dose da vacina e já se encontra no prazo da segunda dose

> Astrazeneca (56 dias) – Coronavac (28 dias) – Pfizer (21 dias)

Dose de Reforço

> Pessoas a partir de 50 anos que tomaram a segunda dose ou dose única há 5 meses ou mais

> Imunossuprimidos que tomaram a segunda dose ou dose única há 28 dias ou mais

> Trabalhadores da saúde que tomaram a segunda dose ou dose única há 5 meses ou mais

Documentos necessários

1ª Dose – 12 a 17 anos

> Documento de identificação original com foto ou certidão de nascimento.

> CPF ou Cartão Nacional do SUS

1ª Dose – 18 anos ou mais

> Documento de identificação original com foto.

> CPF

<2ª Dose – 12 a 17 anos

<m> Documento de identificação original com foto ou certidão de nascimento

> CPF ou Cartão Nacional do SUS

> Carteira de Vacinação

2ª Dose – 18 anos ou mais

> Documento de identificação original com foto

> CPF

> Carteira de vacinação

>Dose de Reforço – Imunossuprimidos

> Documento de identificação original com foto

> CPF

> Carteira de Vacinação

> Laudo médico ou outro documento que comprove a condição – original e cópia

Dose de Reforço – A partir de 50 anos e trabalhadores da saúde

> Documento de identificação original com foto

> CPF

> Carteira de Vacinação

Fonte