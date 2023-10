O Amazonas emitiu, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), até setembro, cerca de 114.790 Carteiras de Identidade Nacional (CINs). Deste total, segundo levantamento realizado pelo Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM), responsável pela emissão dos documentos, mais de 18 mil estão nos postos do Pronto Atendimento ao Cidadão (PACs), aguardando pelo solicitante.

O estado começou a emitir a nova CIN, de forma gratuita, em abril deste ano. Desde o início das atividades a procura tem sido volumosa, mas em contraponto, a quantidade de pessoas que tem deixado de ir buscar o documento também é expressiva.

Dados do IIACM mostram que entre abril a setembro deste ano, o Amazonas emitiu um total de 114.790, dos quais 70 mil foram solicitados em um dos 15 PACs disponíveis em Manaus. Deste quantitativo, 18.726 estão guardados nas unidades aguardando pelos solicitantes.

O diretor do IIACM, Mahatma Porto informou que, atualmente, existem documentos que estão há mais de cinco meses disponíveis nos PACs para entrega. “No PAC Cidade Leste, por exemplo, que é um dos maiores da cidade, temos documentos que ficaram prontos em abril e até agora o cidadão que o solicitou ainda não foi fazer a retirada e todos os meses esse número só vem aumentando”, destacou.

Como checar se a CIN está pronta

A SSP-AM orienta ao cidadão que já solicitou a sua CIN, que pode e deve realizar o acompanhamento da emissão do documento no mesmo site em que realizou o agendamento. O link está disponível no site da SSP-AM e da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), na aba “Consultar Agendamento”.

Outro meio disponibilizado pela SSP-AM é solicitar a informação para a Ouvidoria Geral do Sistema de Segurança Pública. Para isso a Secretaria deixa à disposição o número de WhatsApp (92) 99186-4344.

Após a confirmação de que o documento está impresso, o cidadão deve se deslocar ao PAC onde solicitou o documento e fazer a retirada. “Todo esse processo é muito importante porque o solicitante só vai à unidade quando tiver a certeza que o documento dele está apto para entrega”, frisou o diretor.