O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) realizou, entre os dias 17 e 24 deste mês, o Curso de Brigada de Incêndio Florestal para 153 brigadistas, que darão suporte no combate aos incêndios em 12 municípios, que integram o sul do Amazonas e a região metropolitana de Manaus. A capacitação foi anunciada, no dia 3 deste mês, pelo governador Wilson Lima, durante o lançamento da Operação Aceiro 2024.

De acordo com o comandante-geral do CBMAM, coronel Alexandre Freitas, o curso de formação de brigadista faz parte do plano estratégico para enfrentamento aos incêndios, que devem ter aumento na demanda em virtude da severa estiagem prevista para este ano.

“A capacitação dos brigadistas está dentro do planejamento anual que montamos no Corpo de Bombeiros para ampliar o reforço operacional de combate aos incêndios. Esses 153 brigadistas darão suporte direto aos nossos bombeiros nos municípios em que temos maior demanda de ocorrências desse tipo. Estamos investindo em diversas frentes e essa é uma delas”, enfatizou o coronel Alexandre Freitas.

A formação dos brigadistas teve aulas teóricas e práticas de combate aos incêndios em vegetação, sendo realizada nos municípios de Humaitá, Apuí, Lábrea, Boca do Acre, Manicoré, Novo Aripuanã, Maués, Canutama, Tapauá, Careiro, Manaquiri e Autazes. O curso, coordenado pelo Corpo de Bombeiros, tem apoio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e das prefeituras locais.

Combate aos incêndios

Neste ano, o Corpo de Bombeiros lançou as Operações Aceiro 2024 e Céu Limpo de forma antecipada, levando em consideração a severa estiagem prevista para esse ano que, provavelmente, impactará no aumento expressivo das ocorrências de incêndio.

A corporação também tem investido na renovação da frota de viaturas, aquisição de novos equipamentos operacionais e reforço do efetivo com preparo técnico de brigadistas e, ainda, dos mais de 250 alunos soldados e oficiais aprovados em concurso, que já darão suporte nas ações do CBMAM durante o verão amazônico deste ano.

Operação Aceiro

Coordenada pelo Corpo de Bombeiros, a Operação Aceiro 2024 está intensificando, desde o dia 3 deste mês, as ações de combate aos incêndios no sul do Amazonas e na região metropolitana de Manaus. Ao todo, mais de 300 agentes, entre bombeiros, brigadistas e homens da Força Nacional integram a missão.

Operação Céu Limpo

Na capital, a Operação Céu Limpo atua por meio do plano de contingência, que intensifica o efetivo operacional para combater os incêndios. Nela, as equipes de bombeiros trabalham por demanda de ocorrência de incêndio e, também, no monitoramento estratégico dos focos, por meio dos painéis tecnológicos da Sala de Situação do CBMAM.