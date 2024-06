A Câmara Municipal de Manaus (CMM) aprovou, nesta segunda-feira (24), um Projeto de Lei que institui o programa Moeda Verde na capital. A iniciativa, de autoria do vereador Kennedy Marques (MDB), quer ampliar o incentivo à reciclagem, incluindo a possibilidade de abatimento em taxas municipais, como o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), e crédito em passagens de ônibus. Após aprovação em plenário, o PL seguiu à sanção do Executivo Municipal.

O PL nº 385/2022 também prevê diversas medidas voltadas para a promoção da educação ambiental, além da valorização de catadores e cooperativas.

O idealizador do PL, vereador Kennedy Marques, afirmou que o projeto é muito significativo no que diz respeito ao meio ambiente. Um dos objetivos principais do programa Moeda Verde, segundo ele, é incentivar o engajamento de toda a sociedade nos projetos de reciclagem promovidos pelo Executivo Municipal e aumentar a quantidade de pontos de coleta seletiva.

“O programa vai trazer vários benefícios para nossa cidade, pois irá promover a educação ambiental, valorizar aquelas pessoas que trabalham e tiram sua renda através da coleta de resíduos, fazendo com que a população possa ter alguns incentivos, aumentando assim o interesse das pessoas em fazer parte deste programa”, destacou o parlamentar.

