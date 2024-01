O prefeito de Manaus, David Almeida, nomeou 200 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) aprovados no concurso público da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). O decreto de nomeação foi assinado na quinta-feira (25/1) e ainda será publicado no Diário Oficial do Município (DOM), onde também será veiculado o edital de convocação com as orientações para apresentação e posse.

“Assinei o ato chamando mais 200 aprovados no concurso da Semsa para ACSs. Com isso, a gente amplia ainda mais a nossa atenção básica, a atenção primária, e com esse chamamento, nós já estamos com 500 ACSs chamados só por nossa gestão. É a prefeitura de Manaus avançando também na saúde”, afirmou o prefeito.

David Almeida fez o anúncio da nomeação dos ACSs durante a inauguração da Unidade de Saúde da Família (USF) Enfermeira Ana Barreto, destacando mais uma vez que Manaus é a capital brasileira com o melhor resultado nos indicadores do Previne Brasil, programa que mede a qualidade da saúde básica no país. “Temos o melhor desempenho nos itens avaliados e estamos trabalhando para oferecer serviços e ambientes com mais qualidade, que reflitam na saúde das pessoas e, para isso, vamos contar também com os novos ACSs”, ressaltou.

Os agentes irão atuar em regime de 40 horas semanais nos cinco distritos da capital, compondo as equipes de Estratégia de Saúde da Família. Dos 200 nomeados, 67 irão trabalhar na zona Leste, 54 na zona Norte, 44 na zona Oeste, 25 na zona Sul e 10 na zona rural.

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, explica que os agentes comunitários levam os serviços de saúde para mais perto do cidadão, por meio de visitas domiciliares e ações voltadas para o atendimento de necessidades específicas de seu território. “Os agentes conhecem as famílias e são um elo importante entre as unidades básicas de saúde e a comunidade”.

Os ACSs nomeados seguem a ordem de classificação no resultado final do concurso da saúde municipal (edital 002/2021), homologado pelo Decreto de 25 de agosto de 2022, edição 5.414 do DOM e republicado na edição 5.442, de 7 de outubro de 2022. A classificação pode ser conferida no site da Semsa, na página “Concursos” (https://semsa.manaus.am.gov.br/servico_cidadao/?t=concursos).

Quando publicado no DOM, o decreto de nomeação dos 200 ACSs também estará disponível nesse endereço, que vale também para a consulta ao edital de nomeação, assim que for publicado.

Por meio de três editais distintos (001, 002 e 003 de 2021), o concurso da saúde municipal ofereceu 2.001 vagas. Até dezembro haviam sido nomeados 1.789 aprovados (89% do total). As provas foram aplicadas em 2022 e os resultados saíram no mesmo ano. Também em 2022 foi iniciada a nomeação dos aprovados.

De acordo com o planejamento da prefeitura, todos os aprovados dentro do número de vagas, ainda não nomeados, devem ser chamados em 2024.