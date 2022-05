Avalie o post

O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Érico Desterro, empossou, nesta quinta-feira (26), mais dez novos servidores no quadro de colaboradores da Corte de Contas.

Eles foram aprovados no último concurso público realizado pelo Tribunal e encontravam-se no cadastro reserva do certame. “O Tribunal cumpre o seu compromisso de cada vez mais tornar o quadro técnico, com seleção baseada em critérios constitucionais, por meio de concurso público, e hoje estamos dando posse a mais dez servidores, inclusive além do número de vagas previsto no edital. Já nomeamos todos aqueles que estavam previstos para serem nomeados e hoje estamos indo além disso.

Espero que para o Tribunal e para a sociedade seja uma excelente aquisição”, afirmou o conselheiro-presidente do TCE-AM, Érico Desterro. Igor Angelo Monteiro, um dos empossados no cargo de Auditoria Governamental, morava no Rio de Janeiro, onde era concursado em outro órgão público. Empossado no TCE-AM, ele contou que finalmente poderá conviver com a esposa, que já vivia em Manaus, concursada também no setor público.

“Tive essa possibilidade de poder me mudar de vez para Manaus para atuar no Tribunal de Contas e aceitei de primeira, já que minha esposa já era servidora pública na cidade. Cheguei a morar com ela [esposa] em Manaus, mas agora finalmente poderei me mudar de vez e podendo viver novamente juntos”, disse.

Natural de Manaus, Gizelle Gama Sales, comentou sobre a emoção de ser aprovada e empossada em um órgão público na cidade onde mora.“Esse momento representa o resultado de anos de estudo para chegar até aqui.

Passar em um concurso público desse nível e integrar o órgão do meu estado é muito gratificante. Espero muito poder contribuir e somar de alguma forma para poder prestar um bom serviço para a sociedade amazonense”, destacou a nova servidora que ocupará o cargo de auditora governamental.

O concurso público do TCE-AM foi realizado em 18 e 25 de agosto de 2021. Inicialmente o edital do certame disponibilizou 40 vagas para provimento imediato na Corte de Contas, para diversos cargos, com vencimentos de R$ 8,3 mil, além de benefícios.