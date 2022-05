Avalie o post

Quatro anos depois de perder o irmão em um acidente de trânsito, o Auxiliar Administrativo Kaleide dos Santos, ainda se emociona ao recordar. ”A gente se dava muito bem, ele era muito carinhoso comigo, sempre dizia que me amava. Nunca deixou faltar, essa questão da irmandade, sempre que eu estava distante, ele dava um jeito da gente se encontrar, a gente saia juntos” disse Kaleide.

A vítima, o 2° sargento da polícia militar Sérgio Ramos, corneteiro da corporação morreu aos 49 anos, após uma BMW bater contra a motocicleta que conduzia, na tarde do dia 08 de fevereiro de 2018, na Avenida Santos Dumont, no bairro Tarumã. O condutor do carro não prestou socorro à vítima e fugiu do local. Depois de alguns dias, o motorista se apresentou em uma delegacia, ele foi indiciado por homicídio culposo, e após ter prestado depoimento foi liberado para responder em liberdade.

Se os prejuízos financeiros de acidentes podem ser calculados, para as famílias das vítimas, não tem preço. Kaleide diz que após o fato, toda a família ficou desestabilizada, e permanece o sentimento de impunidade.

”Foi um baque muito grande, porque era uma coisa que eu nunca esperava, e infelizmente veio a falecer dessa forma trágica, o que acabou abalando toda a nossa família. Não foi somente a morte em si que deixou a tristeza, e meu pai acabou ficando muito doente, infelizmente ele veio a falecer também de tanto desgosto. Ele tinha Alzheimer, até hoje a gente se abala demais, e sente a revolta né porque o ser que atropelou ele ainda saiu como inocente,” destaca o irmão da vítima.

No Brasil, uma pessoa morre a cada 15 minutos vítima de acidente de trânsito. Já em Manaus, de acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, de janeiro a abril, os acidentes de carro cresceram 40%. A imprudência no trânsito é a principal causa de acidentes, como explica o diretor de operações do IMMU, Stanley Ventilari.

”A principal causa de acidente envolvendo veículos é a utilização do celular, e o excesso de velocidade somado também a utilização de bebida alcoólica, principalmente nos finais de semana,” alerta o diretor de operações do IMMU.

Para tentar reduzir os acidentes de trânsito, o poder público intensificou as ações de fiscalização durante este mês, através da Campanha Maio Amarelo, voltado para educar tanto motoristas, quanto pedestres.

”a gente faz diversas campanhas voltadas para o motociclista, assim como para os condutores de veículos. Nós temos ações em empresas também particulares, nós temos ações em escolas passando as informações para os nossos futuros condutores que são as crianças,” destaca Stanley.

Por isso o alerta, dirigir com atenção e respeitar as leis de trânsito é importante e salva vidas!

Yuri Bezerra, Rádio Rio Mar

