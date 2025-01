Talita Ferreira e seus três filhos desapareceram na madrugada desta sexta-feira (17), após uma balsa colidir com o flutuante onde a família morava, na comunidade Urubatuba, em Manicoré (a 332 quilômetros de Manaus), no interior do Amazonas.

De acordo com a secretária de Meio Ambiente de Manicoré, Marta Regina, o impacto ocorreu enquanto a família dormia. A residência foi arrastada e completamente destruída pela balsa da empresa Ernaza, que transportava uma carga de soja para Porto Velho, em Rondônia.

“As buscas pelos desaparecidos foram iniciadas por moradores da comunidade e, posteriormente, reforçadas por equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, Polícia Civil e da equipe de brigadistas da Secretaria de Meio Ambiente de Manicoré. Todas as forças de segurança estão empenhadas em localizar as vítimas”, ressaltou a secretária.

Imagens feitas por moradores da região mostram os destroços da casa, que permanecem pelo Rio Madeira.

Além de Talita, estão desaparecidos:

– Everson Ferreira Monteiro, de 4 anos;

– Talia Ferreira Monteiro, de 2 anos;

– Isadora Ferreira Monteiro, 1 ano

As autoridades investigam as circunstâncias do acidente e apuram as responsabilidades. De acordo com o prefeito de Manicoré, Lucio Flávio, a balsa que teria causado o acidente foi interceptada e os responsáveis serão ouvidos para esclarecer as causas do acidente.