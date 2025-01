A Secretaria de Segurança Publica (SSP-AM), enviou ao estado de Rondônia, 32 militares da Polícia Militar (PMAM), como apoio à Polícia Militar do estado vizinho, auxiliando no policiamento ostensivo e preventivo na capital Porto Velho, que registou ataques orquestrados por uma facção criminosa. O envio foi feito por determinação do governador Wilson Lima, após pedido de ajuda feito pelo Governo de Rondônia.

Os policiais já começaram a atuar nesta quinta-feira (16/01) e de acordo com o secretário da SSP-AM, Vinícius Almeida, foram enviados prontamente oito policiais militares que atuam em Humaitá. Logo em seguida, outros 24 militares do Comando de Policiamento Especializado (CPE), lotado em Manaus, foram designados também para compor a ação.

Almeida destacou que em todos os momentos em que o Amazonas necessitou de auxílio policial do estado vizinho, principalmente, em Humaitá, o Governo de Rondônia atendeu de forma solicita às demandas amazonenses.

“Sempre que necessitamos da ajuda de Rondônia, a segurança deles nos foi ofertada. Desta forma, de pronto, enviamos 32 policiais para lá (Rondônia) e vão ficar para lá até cumprir a missão. O Amazonas, também, colocou à disposição, caso haja necessidade, o envio de mais efetivo e outros meios operacionais necessários para auxiliar no reestabelecimento da ordem pública”, ressaltou o secretário.

O comandante-geral da PMAM, coronel Klinger Paiva, destacou que o 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM) continua de prontidão para o auxílio em Porto Velho. “Pela proximidade, nosso 4º Batalhão auxiliou já na terça-feira, quando começaram os ataques, enviando reforços para apoiar nesse combate e vamos continuar, agora com as unidades especializadas, como foi determinado pelo governador”, afirmou o comandante-geral.

O comandante-geral explicou, ainda, que o efetivo conta com seis viaturas compostas por PMs lotados nas Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), Batalhão de Choque, Companhia de Operações Especiais (COE), Grupamento de Manejo e Artefatos Explosivos (Marte), Regimento de Policiamento Montado Coronel Bentes (RPMon) e Companhia Independente de Cães (CIPCães).