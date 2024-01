Uma mãe, de 35 anos, e o filho, de 4, de origem indígena boliviana foram mortos a tiros e encontrados na selva do município de Bejamin Constant, no Amazonas – 1.000 km de Manaus -, perto de uma aldeia Tikuna, na região da tríplice fronteira com o Peru e a Colômbia, nesta segunda-feira (29).

Os corpos só foram encontrados porque, um dos integrantes da família, a filha de 7 anos da vítima conseguiu escapar do ataque, apesar de ter sido violentada sexualmente e apresentar ferimentos pelo corpo.

Ela foi encontrada por moradores caminhando no meio da floresta em direção à comunidade em que vive, no último domingo e indicou onde morava com o irmão e a mãe, segundo a Polícia Civil.

A criança foi levada ao hospital e ouvida com um psicólogo – ela fala espanhol. Agora, ela está sob os cuidados do pai. A família é de origem boliviana.

Após duas horas de caminhada pelo mato, um grupo de busca localizou o corpo da mulher encoberto por folhas de bananeiras com perfuração de tiro o menino degolado. A Polícia não soube informar a qual tribo eles pertenciam e não informaram suas identidades.

Policiais do 51º Distrito Interativo de Polícia (DIP) da Polícia Civil do Amazonas investiga o caso em busca da autoria e motivação do crime.

