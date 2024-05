Texto: Ana Patrícia Dias

Um macaco que estava sendo vítima de maus-tratos foi resgatado, nesta sexta-feira (24), durante uma operação policial contra o tráfico de drogas no município de Canutama (a 619 km da capital). O animal foi encontrado na casa de um traficante de 19 anos, preso em flagrante.

O resgate aconteceu quando as equipes da 62ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) foram à residência do homem para cumprir um mandado de busca e apreensão. Ele é suspeito de envolvimento no comércio de drogas na região.

De acordo com o delegado Weslei Silva, titular da 62ª DIP, o macaco estava com uma corda amarrada em sua cintura, o que causava ferimentos no animal.

“Ele sofria maus-tratos, vivia em condições precárias e sem os cuidados adequados”, afirmou o delegado.

Itens apreendidos durante a ação policial. Foto: divulgação

Durante a ação, além do macaco, foram apreendidos 32 gramas de oxi, 26 gramas de maconha, oito trouxinhas de drogas com aparência de oxi, R$ 1,9 mil em espécie, apetrechos para embalar drogas, um aparelho celular, cinco relógios e outros objetos de receptação.

O traficante foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e maus-tratos aos animais. Ele ficará à disposição da Justiça.

O macaco resgatado foi encaminhado para o Instituto de Meio Ambiente do Estado do Amazonas (IMA) para avaliação e cuidados veterinários.

Maus-tratos aos animais é crime

Maus-tratos aos animais é crime previsto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998). A pena para esse crime pode chegar a cinco anos de reclusão e multa.