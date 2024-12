O presidente Lula (PT) acordou bem, tomou café da manhã e está estável, informou a assessoria de imprensa do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na manhã desta sexta-feira (13). Lula deverá receber alta da UTI durante o dia, conforme previu a equipe médica que cuida do presidente. O próximo boletim médico será divulgado ainda hoje.

“Está conversando, está bem”, disse a assessoria do hospital. Após a alta do tratamento intensivo, ele deverá ser liberado para receber visitas de aliados políticos e membros do governo.

Lula está internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo desde a noite da última segunda-feira (9), após sentir fortes dores de cabeça. Depois de uma ressonância magnética identificar uma hemorragia intracraniana, decorrente da queda que ele sofreu em casa em 19 de outubro, Lula foi transferido de Brasília para São Paulo.

Quando chegou, Lula passou por uma cirurgia de emergência chamada trepanação — feita com a perfuração do crânio, por meio de orifícios pequenos. Trata-se de um procedimento padrão em cirurgias neurológicas. A cicatrização, nesses casos, é espontânea. A cirurgia durou cerca de duas horas e transcorreu “sem intercorrências”, segundo os médicos.

Na quinta-feira (12), o presidente passou por um segundo procedimento previsto por sua equipe médica, a remoção de um dreno que ajudava na contenção do hematoma no cérebro. Ainda na noite de quinta, Lula foi submetido à retirada do dreno colocado na primeira cirurgia.

