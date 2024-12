Em operação realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Amazonas (FICCO/AM), um helicóptero utilizado para o transporte de drogas foi interceptado na região do Rio Solimões, no município de Anamã/AM.

A ação identificou a utilização da aeronave em atividades suspeitas. Durante a abordagem e fiscalização do helicóptero realizada pela equipe da COE, foi constatada a presença de uma grande quantidade de material entorpecente, acondicionado em sacas pretas. A localização da aeronave contou também com denúncias da comunidade local.

Todo o material apreendido foi encaminhado à FICCO/AM, que dará continuidade às investigações e às providências legais em conjunto com outros órgãos de segurança. Esta operação evidencia o comprometimento das forças policiais em combater o tráfico de drogas e desarticular organizações criminosas que operam na Amazônia.

Material apreendido

Em mais uma ação de cooperação entre os órgãos de segurança pública, a FICCO/AM é composta pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Estado e Segurança Pública, Polícia Civil do Amazonas, Polícia Militar do Amazonas, Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência, Secretaria de Administração Penitenciária e Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social, tendo como objetivo a integração e cooperação entre os órgãos de segurança pública em ações de prevenção e repressão ao crime organizado e à criminalidade violenta.