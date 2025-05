Visuliazação: 0

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou e deu posse, na manhã desta segunda-feira (5/5), à assistente social e professora Márcia Lopes para o cargo de ministra das Mulheres, até então ocupado por Cida Gonçalves.

De acordo com o Governo Federal, a exoneração de Cida Gonçalves e a nomeação de Márcia Lopes serão publicadas ainda hoje, em edição extra do Diário Oficial da União.

Márcia Lopes, já foi ministra do governo do petista em 2010, quando chefiou o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ela é filiada ao Partido dos Trabalhadores e irmã de Gilberto Carvalho, ex-ministro-chefe da Secretária Geral da Presidência da República do Brasil do governo Dilma Rousseff e do gabinete do presidente Lula em mandatos anteriores.

Com a saída de Cida, o governo Lula tem a segunda troca em uma semana. Na sexta-feira (2/5), o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, pediu demissão do cargo após reunião com Lula. A saída foi consequência do escândalo dos descontos indevidos de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).