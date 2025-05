Visuliazação: 0

João Fonseca fará sua estreia no Masters 1000 de Roma contra Fabian Maroszan, que ocupa a 61ª posição no ranking da ATP. A partida está agendada para ocorrer entre quarta (7) e quinta-feira (8). Maroszan tem se destacado nesta temporada, alcançando as semifinais no ATP 500 de Munique e as oitavas de final no Masters 1000 de Monte Carlo.

Caso Fonseca vença o confronto, ele avançará para enfrentar o russo Andrey Rublev, que é o 16º cabeça de chave e já está classificado para a segunda rodada. Os dois tenistas já se enfrentaram anteriormente no Aberto da Austrália, onde Fonseca saiu vitorioso com um expressivo 3 sets a 0, conquistando assim seu primeiro triunfo em um torneio de Grand Slam.

Além de Maroszan e Rublev, a chave de Fonseca em Roma conta com outros adversários desafiadores, como Taylor Fritz, que ocupa a quarta posição no ranking, e Jakub Mensik, o atual campeão do Masters 1000 de Miami. Este será o primeiro torneio de Fonseca na cidade italiana, que se estenderá até o dia 18 de maio.

A participação de Fonseca em Roma representa uma oportunidade significativa para o jovem tenista, que busca consolidar seu lugar entre os melhores do circuito. O desempenho dele neste torneio pode influenciar sua posição no ranking.

