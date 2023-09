O presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, renunciou ao cargo neste domingo (10), após o escândalo pelo beijo não consentido na jogadora Jenni Hermoso na comemoração do título da Espanha na Copa do Mundo feminina no mês passado.

Rubiales anunciou sua renúncia em uma nota, divulgada nas redes sociais, na qual disse que sua posição havia se tornado insustentável, com a RFEF confirmando posteriormente que ele havia enviado uma carta de renúncia ao presidente interino Pedro Rocha.

"Vou fazer isso [renunciar], sim, porque não quero continuar meu trabalho", disse Rubiales no programa de televisão britânico Piers Morgan Uncensored.

O beijo na jogadora Jenni Hermoso após a vitória na Copa do Mundo em Sydney, em 20 de agosto, causou indignação entre jogadoras, autoridades do governo e muitos outros na sociedade espanhola em geral, levantando questões sobre o sexismo no esporte.

Rubiales também foi suspenso por três meses de todas as atividades futebolísticas pela Fifa, enquanto se aguarda uma investigação da entidade máxima do futebol sobre as ações dele.