O meia-atacante Lucas Moura treinou de forma isolada nesta sexta-feira, 2, pelo São Paulo. O jogador foi substituído no intervalo do jogo contra o Corinthians após ter sentido dores musculares. Desde então, ele se tornou a grande dúvida do técnico Carpini, que precisa escalar um elenco para a final da Supercopa Rei no próximo domingo, 4, contra o Palmeiras. O camisa 7 vem treinando separado do restante do clube com um cronograma individualizado de atividades. O treino deste sábado, 3, deve ser decisivo para a participação dele, ou não, no jogo que acontecerá no Mineirão, em Belo Horizonte. A expectativa é de que o jogador participe da partida, mas ainda não há confirmação oficial por parte de Thiago Carpini.

*Com informações do Estadão Conteúdo

