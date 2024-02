O meia revelação do Athletico-PR, Dudu Scheit, integra agora a equipe da Ponte Preta. A confirmação do jogador é mais um reforço para a temporada 2024. Nas últimas semanas, as negociações já estavam sendo feitas para fechar o acordo com o jogador de 22 anos. Com uma excelente capacidade técnica, Scheit é uma ótima opção para o meio-campo. Em 25 partidas disputadas em 2023, ele marcou seis gols e deu duas assistências. Além de Scheit, outro destaque para o clube é o goleiro Pedro Rocha, que foi fundamental para a vitória da Ponte Preta por 2 a 0 sobre a Portuguesa. A equipe deve enfrentar o São Bernardo, em casa, no estádio Moisés Lucarelli, no próximo domingo, 4, às 20h.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp