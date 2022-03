Avalie o post

A apresentadora posou em um jatinho particular e escolheu um boné e uma bolsa da Balmain para compor seu aerolook

São Paulo – A apresentadora Lívia Andrade, 38, compartilhou em suas redes sociais, neste domingo (20), algumas fotos de seu aerolook, e os itens de luxo escolhidos para compor o look foram o que chamou atenção.

(Foto: Reprodução Instagram)

Tanto o boné, de US$ 495, ou seja, R$ 2.500, quanto a bolsa, de US$ 3.150, cerca de R$ 16 mil, são da marca de luxo Balmain e têm as tradicionais estampas da marca.

Nas imagens, Lívia apareceu sentada em um jatinho particular, mas não revelou o destino da viagem. “Partiuuuu”, escreveu ela na legenda da publicação.

Desde que deixou o comando de um programa do SBT, Lívia se tornou uma grande viajante. A comunicadora disse que aproveitou a oportunidade para curtir a vida e conhecer novos destinos.

Parte de suas viagens é realizada ao lado do novo companheiro, o empresário Marcos Araújo, com quem está há pouco mais de um ano.

Apesar de tentar manter o relacionamento longe dos holofotes, o affair dos dois é marcado por diversas polêmicas que envolvem a ex-mulher dele, Pétala Barreiros.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

