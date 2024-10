O Liverpool revelou neste sábado em um longo comunicado que o zagueiro Joël Matip anunciou a aposentadoria do futebol aos 33 anos. O defensor tomou a decisão durante a sua recuperação de uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito, sofrida em dezembro do ano passado. Ele estava sem clube. Além de emitir uma nota oficial sobre a aposentadoria do jogador, o Liverpool fez uma postagem do atleta, em suas redes sociais, segurando o troféu da Liga dos Campeões da Europa, com a frase: ‘Parabéns pela excelente carreira, Joel. Tudo de melhor na sua aposentadoria.”

Matip atuou em apenas dois clubes no profissional. Ele defendeu o Schalke 04, na Alemanha, em 258 partidas. Marcou três gols pelo clube alemão, no qual ficou entre os anos de 2009 e 2016, tendo conquistado uma Copa da Alemanha e uma Supercopa. No Liverpool, chegou a pedido de Jürgen Klopp. Ao lado de Virgil van Dijk, formou uma das melhores duplas defensivas da história do clube inglês, entre os anos de 2016 e 2024. Fjooram 201 jogos, 11 gols e sete títulos, o mais importante, a Liga dos Campeões da Europa 2018/19.

Deixou o Liverpool no fim da temporada europeia. O zagueiro não deu maiores detalhes sobre a sua decisão, mas tudo indica que a lesão sofrida foi essencial na escolha de ‘pendurar’ as chuteiras. Filho de mãe francesa e pai camaronês, o defensor nasceu na Alemanha, em Bochum, e atuou pela seleção de Camarões entre 2010 e 2015. Esteves nas Copas do Mundo de 2014, no Brasil, e 2010, na África do Sul.

Veja a postagem do clube britânico:

Publicado por Matheus Lopes