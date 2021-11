Avalie o post

O preço máximo da gasolina nos postos já chega a R$ 7,99 o litro, no Rio Grande do Sul, de acordo com último levantamento da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), divulgado nesta segunda-feira (8).

O valor médio do combustível, que teve aumento em 26 de outubro nas distribuidoras, subiu 2,26%, de R$ 6,562 para R$ 6,710 o litro, na semana entre 31 de outubro e 5 de novembro. É a quinta semana consecutiva de alta nas bombas.

O preço máximo do botijão de gás bateu R$ 140, no Matro Grosso, o maior valor já registrado, com alta de 3,7%. Já o valor médio do gás de cozinha foi de R$ 102,04 para R$ 102,48, aumento de 0,43%. O GLP foi reajustado nas refinarias da Petrobras em 9 de outubro,

O diesel, que também sofreu reajuste em outubro, registrou aumento no preço médio de 2,46%, na última semana, passando de R$ 5,211 para R$ 5,339 o litro.

No dia 26 de outubro, a Petrobras autorizou aumento nas refinarias de 7,05% para a gasolina e 9,15% para o diesel. Com esse reajuste, a elevação do preço da gasolina nas refinarias já acumula alta de 74% e a do diesel, de 65%, neste ano.

O encarecimento dos combustíveis no Brasil segue a disparada dos preços do petróleo e derivados no mercado internacional, em um momento de forte desvalorização do real ante o dólar, o que resulta em pressão dos preços dos combustíveis ao consumidor e impacto na escalada da inflação.