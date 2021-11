Avalie o post

O encontro ocorreu no Parque Olímpico na cidade do Rio de Janeiro, sede da competição | Foto: Divulgação/Faar

RIO DE JANEIRO (RJ) - Considerado um dos maiores jogadores de vôlei de todos os tempos, campeão olímpico e tri campeão mundial, Giba enfatizou a importância dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) aos atletas amazonenses de alto rendimento, em conversa com o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira. O encontro ocorreu no Parque Olímpico na cidade do Rio de Janeiro, sede da competição que contemplou 17 modalidades, com 18 medalhas conquistadas pelo Amazonas.

“O atleta de alto rendimento começa na base. O esporte começa na escola. O Giba não começou jogando uma Olimpíada. Foi jogar o Jebs, depois um campeonato estadual, depois foi para uma seleção estadual, para depois chegar na Seleção Brasileira. Não é fácil, mas tudo vale a pena. Eu faria tudo novo”, ressaltou o embaixador dos Jogos Escolares.

Com apoio do Governo do Amazonas, em parceria com a Federação Amazonense de Desporto Escolar (Fade), 217 alunos da rede estadual participaram do JEBs 2021. O evento foi promovido pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE). O Amazonas faturou cinco medalhas de ouro, quatro de prata e nove medalhas de bronze.

“A Fundação trabalha a questão do alto rendimento e, dentro desta missão, o Governo do Amazonas, através da Seduc e Faar, trabalham o esporte em conjunto com o ensino, como apontou o Giba. É a melhor forma de aprender e ensinar. Assim, colheremos ainda mais medalhas e títulos, formando campeões dentro e fora do âmbito esportivo”, afirmou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

Anna Caroline confirmou nos Jogos Escolares que é um dos nomes do atletismo amazonense no ano de 2021. A estudante de 14 anos que treina na pista de atletismo da Vila Olímpica de Manaus, administrada pelo Governo do Amazonas, por meio da Faar, faturou duas medalhas de ouro no Jebs 2021. A corredora foi a melhor nos 2000m e 800 rasos.



Anna Caroline confirmou nos Jogos Escolares que é um dos nomes do atletismo amazonense no ano de 2021 | Foto: Divulgação/Faar

" Agradeço a todos que me apoiaram. Foi um grande prazer estar nos Jogos Escolares e ter trazido essas duas medalhas para o Amazonas. Eu quero dizer uma coisa: se vocês têm um sonho, persistem e vão para cima, que ele vai se realizar. Fui lá e representei o Amazonas para mostrar que o Estado tem campeãs e boas atletas. Nunca desistam dos seus sonhos. Essas duas medalhas de ouro são para você, Amazona " Anna Caroline, atleta amazonense



As conquistas de Anna Caroline somam-se às medalhas de ouro no Estadual Loterias Caixa, disputada em agosto, e prata, no Campeonato Brasileiro, em outubro, na modalidade 1000m, com o investimento do Governo do Amazonas em passagem aérea para a atleta local.

