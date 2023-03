Mais um recorde para Lionel Messi na seleção da Argentina. O craque marcou o primeiro gol da equipe em amistoso contra Curaçao aos 20 minutos e chegou aos 100 gols com a Albiceleste.

O gol foi bonito, assim como é toda a história de Messi no futebol. Ele recebeu passe de Lo Celso, driblou o zagueiro e bateu no canto do goleiro Room (assista abaixo).

Ainda no primeiro tempo, Messi fez mais um, aos 33 minutos, e completou o hat-trick ainda no primeiro tempo. A marca chega no 174º jogo dele com a seleção. Messi passou pelas categorias de base da Argentina, mas os gols que marcou lá não são contados. Segundo a plataforma ogol, foram oito em 12 partidas somados sub-17, sub-20 e Olímpico. O jogo terminou 7 a 0.