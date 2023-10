A segunda rodada da Liga dos Campeões foi encerrada nesta quarta-feira, 4, com os jogos dos Grupos E, F, G e H. Mais uma vez, o principal torneio entre clubes da Europa reuniu jogos emocionantes e com muitos gols. Na chave E, o Atlético de Madrid sofreu, mas derrotou o Feyernoord por 3 a 2, na Espanha. Já o Celtic levou a virada da Lazio, por 2 a 1, na Escócia. No Grupo F, considerado o “da morte”, o Newcastle não tomou conhecimento do Paris Saint-Germain, goleando por 4 a 1, na Inglaterra. No mesmo horário, Borussia Dortmund e Milan empataram sem gols, no Signal Iduna Park, na Alemanha. A combinação de resultados embolou a tabela de classificação.

Na chave G, o Manchester City manteve os 100% de aproveitamento ao ganharem do RB Leipzig, na Alemanha, por 3 a 1. Atual campeão, o time do técnico Pep Guardiola marcou com Phil Foden, Álvarez e Doku, enquanto Openda descontou para os alemães. No mesmo horário, o Estrela Vermelha empatou com o Young Boys, na Sérvia, por 2 a 2. Por fim, o Barcelona ganhou do Porto por 1 a 0, no Estádio do Dragão, com gol de Ferrán Torres. O resultado faz o time espanhol disparara na chave H – mais cedo, o Shakhtar Donetsk havia batido o Royal Antwerp por 3 a 2, na Bélgica. Veja os resultados da rodada e a classificação abaixo.

Grupo A

Manchester United 2 x 3 Galatasaray

Copenhagen 1 x 2 Bayern de Munique

Tabela de classificação:

Bayern de Munique – 6 pontos Galatasaray – 4 pontos Copenhagen – 1 ponto Manchester United – 0 ponto

Grupo B

Lens 2 x 1 Arsenal

PSV 2 x 2 Sevilla

Tabela de classificação:

Lens – 4 pontos Arsenal – 3 pontos Sevilla – 2 pontos PSV – 1 ponto

Grupo C

Union Berlin 2 x 3 Braga

Napoli 2 x 3 Real Madrid

Tabela de classificação:

Real Madrid – 6 pontos Napoli – 3 pontos Braga – 3 pontos Union Berlin – 0 ponto

Grupo D

RB Salzburg 0 x 2 Real Sociedad

Inter de Milão 1 x 0 Benfica

Tabela de classificação:

Real Sociedad – 4 pontos Inter de Milão – 4 pontos RB Salzburg – 3 pontos Benfica – 0 ponto

Grupo E

Celtic 1 x 2 Lazio

Atlético de Madrid 3 x 2 Feyernoord

Tabela de classificação:

Atlético de Madrid – 4 pontos Lazio – 4 pontos Feyernoord – 3 pontos Celtic – 0 ponto

Grupo F

Newcastlet 4 x 1 PSG

Borussia Dortmund 0 x 0 PSG

Tabela de classificação:

Newcaslte – 4 pontos PSG – 3 pontos Milan – 2 pontos Borussia Dortmund – 1 ponto

Grupo G

RB Leipzig 1 x 3 Manchester City

Estrela Vermelha 2 x 2 Young Boys

Tabela de classificação:

Manchester City – 6 pontos RB Leipzig – 3 pontos Young Boys – 1 ponto Estrela Vermelha – 1 ponto

Grupo H

Royal Antwerp 2 x 3 Shakhtar Donetsk

Porto 0 x 1 Barcelona

Tabela de classificação:

Barcelona – 6 pontos Porto – 3 pontos Shakhtar Donetks – 3 pontos Royal Antwerp – 0 ponto