Depois de um quarto lugar nas classificatórias, a equipe feminina do Brasil melhorou seu rendimento e conquistou a medalha de prata no Mundial de ginástica artística, realizado na Bélgica. Nesta quarta-feira (4), o time liderado por Rebeca Andrade e Flávia Saraiva cresceu na decisão, principalmente com as apresentações no solo e passagem pelo salto, fez 165.530 e ficou entre as três melhores pela primeira vez.

Jade Barbosa, Lorraine Oliveira e Julia Soares também competiram na decisão. Simone Biles liderou os Estados Unidos e conquistou sua 20ª medalha de ouro em mundiais na carreira. O terceiro lugar foi da França com 164.064.

O Brasil começou sua participação na final por equipes pelos aparelhos que o time brasileiro tinha mais dificuldade. Desta forma, as brasileira chegaram na metade da decisão brigando para ficar com o quinto lugar.

Contudo, as apresentações no solo e no salto impulsionaram a equipe e fizeram com que a primeira medalha por equipes da ginástica brasileira fosse confirmada.

O dia da seleção brasileira começou com as atletas se apresentando nas barras assimétricas. A primeira atleta a se apresentar foi Lorraine Oliveira. Sem erros e com uma saída cravada, a atleta teve 13.166 de nota. Na sequência, foi a vez de Rebeca Andrade, o grande nome da delegação brasileira na Bélgica.

Arrancando aplausos de todo o público presente no ginásio durante toda sua apresentação, Rebeca Andrade também conseguiu uma saída cravada e teve 14.400 como pontuação. Fechando a participação brasileira no aparelho, Flavia Saraiva teve um 13.733 e fez a equipe somar 41.299.

O segundo aparelho da equipe brasileira foi a trave. Diferente das barras assimétricas, Julia Soares fez parte da equipe e abriu a participação do País.

Em sua apresentação, Julia sofreu uma queda e teve um total de 12.200, um ponto a menos do que tinha feito na classificatória. Finalista do aparelho na Rio 2016, Flavia Saraiva teve uma apresentação limpa e teve 14.066 como pontuação.

Fechando a rotação brasileira na trave, Rebeca Andrade foi para a sua apresentação. Com alguns desequilíbrios durante a apresentação e com uma saída com um grande passo, a brasileira fechou com 13.133.

Desta forma, as brasileiras terminaram as apresentações com um total de 39.399, se descolando das primeiras posições na classificação de momento.

