Transferência aconteceu em cumprimento à ordem judicial

Manaus – Bruno Sousa Carvalho, apontado como líder do Comando Vermelho (CV) em Manaus, o ‘Bruno Fiel’, foi transferido de presídio na última quarta-feira (16). A informação foi divulgada nesta segunda-feira (21).

(Foto: Divulgação)

Bruno foi transferido para Catanduvas, presídio federal localizado no estado do Paraná. A transferência foi realizada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), em cumprimento de ordem judicial.

A finalidade da transferência foi manter a ordem do sistema prisional, pois conforme a inteligência, o criminoso estaria planejando uma rebelião.

‘Bruno Fiel’ estava no Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), no quilômetro 8 da BR-174. Segundo informações, o traficante é suspeito de ser mandante de diversos homicídios na cidade mesmo estando preso e chefiava a facção criminosa no bairro da União, na zona Centro-Sul de Manaus.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

