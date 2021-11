5/5 - (1 vote)

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (22), a terceira fase da Operação Nômade, que investiga possíveis práticas de crimes, como pertencimento a organização criminosa e tráfico de drogas. A investigação contou com o apoio da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Amazonas.

A Justiça Estadual no Amazonas expediu mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva cumpridos na cidade do Rio de Janeiro, onde foram localizadas lideranças da facção denominada Comando Vermelho do Amazonas. De lá, eles agiam ativamente na tomada de decisões da Organização Criminosa no Estado.

Entre os presos encontra-se o principal líder desta facção criminosa.



Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes supramencionados, cujas penas, somadas, podem ultrapassar os 20 anos de prisão. A operação Nômade III contou com a participação de mais de 40 Policiais Federais.

Fonte: PF/AM

Fotos: Divulgação