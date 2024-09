O Flamengo deu adeus à Conmebol Libertadores de 2024. Depois de perder por 1 a 0 no Maracanã, o Rubro-Negro empatou com o Peñarol por 0 a 0 no Campeón del Siglo, nesta quinta-feira (26), e está eliminado da competição continental. Os uruguaios avançam às semifinais e enfrentarão o Botafogo.

Apesar do volume do Flamengo na partida, a equipe não conseguiu ameaçar o gol de Aguerre com chances tão claras. As melhores foram desperdiçadas por Plata, após ajeitada de Bruno Henrique, e por Gabigol, depois de cruzamento de Matheus Gonçalves.

Gigante do continente, o Peñarol volta às semifinais depois de 13 anos. O clube uruguaio, cinco vezes campeão da Libertadores, não chegava entre as quatro melhores equipes da competição desde 2011. Na ocasião, o Peñarol eliminou o Vélez Sarsfield e foi à final da Libertadores, na qual foi derrotado pelo Santos de Neymar e Ganso.

Com o resultado desta quinta-feira (26), os quatro semifinalistas da Libertadores de 2024 estão definidos. O Atlético-MG enfrenta o River Plate, enquanto o Botafogo duela com o Peñarol. Os jogos serão disputados nas semanas de 23 e 30 de outubro.

Eliminado da Libertadores, o Flamengo volta as atenções às disputas do Brasileirão e da Copa do Brasil. No domingo (29), o clube enfrenta o Athletico-PR, no Maracanã, às 20h (horário de Brasília). Também na próxima semana, na quarta-feira (2), o Flamengo enfrenta o Corinthians, no Rio de Janeiro, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil.

