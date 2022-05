Avalie o post

Agora, uma lei garante assistência psicológica no âmbito do sistema de saúde pública do Estado. O objetivo é reduzir sequelas decorrentes do processo cirúrgico. De acordo com a chefe do Serviço de Mastologia da FCecon, Hilka Espírito Santo, alguns pacientes necessitam de atendimento psicológico desde o pré-operatório, durante a internação e no pós-operatório.

Fotos: Laís Pompeu / FCecon

